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16:33, 10 апреля 2025Наука и техника

Открыт неожиданный механизм возникновения аллергии

Sci Immunol: Повреждение кожи может быть причиной развития пищевой аллергии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Повреждение кожи может вызывать развитие пищевой аллергии. К такому выводу пришли ученые Йельской школы медицины, чье исследование опубликовано в Science Immunology.

Эксперименты на мышах показали: если сразу после травмы кожи ввести в организм новый пищевой белок, развивается аллергия. Эффект возникает только при попадании ранее незнакомой пищи — и лишь в течение нескольких часов после повреждения. Если продукт дать на следующий день, реакция не возникает.

Ученые проверили несколько видов повреждений кожи — проколы, порезы, даже солнечные ожоги. Все они сопровождались выработкой цитокинов — сигнальных молекул иммунной системы, которые, по-видимому, «запускают» иммунную память о новой пище как о потенциальной угрозе.

Ранее считалось, что аллергены проникают через воспаленную кожу. Однако авторы исследования — дерматологи и ревматологи — сомневались в этом: дети, например, не мажут пищу на воспаленную кожу из-за боли. Оказалось, достаточно просто совпадения повреждения кожи и нового продукта, чтобы иммунная система «запомнила» его как аллерген.

Специалисты отмечают: уязвимость кожи — это не только косметическая проблема. Она может запускать системные заболевания, включая воспалительные патологии кишечника, артрит и тяжелые аллергии.

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