Названа безопасная для человека порция красного мяса

Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, в чем заключаются полезные и опасные для человека свойства красного мяса, передает радио Sputnik.

Бережная объяснила, что к красному мясу следует относить говядину и баранину, которые богаты полезными веществами. Так, в этих продуктах содержится железо, селен, витамины группы В, а также полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для поддержания иммунной, центральной нервной и мышечной систем.

По мнению диетолога, суточная безопасная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса. Чтобы заменить эту порцию растительной пищей, понадобится три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши. Врач также сообщила, сколько красного мяса можно съедать в неделю. Людям с активным образом жизни количество этого продукта стоит увеличить.

«Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — объяснила гастроэнтеролог.

Здоровому человеку следует съедать до 400-500 граммов красного мяса в неделю. При этом россиянам с избыточным весом, высоким уровнем холестерина, заболеваниями сердечно-сосудистой системы от жирных сортов этого продукта лучше отказаться, поскольку в них содержится большое количество холестерина. «Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», — заключила Бережная.

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