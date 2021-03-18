В США два штата поссорились из-за отказа от мяса

Два американских штата — соседствующие Колорадо и Небраска — поссорились из-за отказа от мяса. Поводом стал «день без мяса», который решили провести в Колорадо. В ответ на эту акцию Небраска анонсировала «день мяса», сообщает «Би-би-си».

Так, губернатор Колорадо Джаред Поли заявил, что отказ от мяса снижает риск развития болезней сердца, диабета и рака. При этом сам политик не вегетарианец. «Растительный рацион помогает защитить окружающую среду за счет уменьшения углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания животных, а также снижает уровень загрязнения водных путей», — пояснил Полис.

Глава Небраски Пит Рикеттс счел действия соседнего региона «нападением на образ жизни» и подчеркнул, что отказ от мяса повлечет гибель главной отрасли в штате. Так, по его данным, порядка 25 процентов населения Небраски работают в мясной промышленности. Совокупный доход фермеров в регионе от продажи мяса — 12 миллиардов долларов в год.

Ранее сообщалось, что веганская диета, исключающая мясные и молочные продукты, оказалась вредна для костей. Ученые установили, что такой рацион может привести к риску переломов.