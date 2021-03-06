Отказ от мяса оказался вреден для костей

Веганская диета, исключающая мясные и молочные продукты, оказалась вредна для костей. Ученые установили, что такой рацион может привести к риску переломов. Соответствующее исследование ученых из Немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) опубликовал журнал Nutrients.

Исследователи выяснили, что веганы, как правило, имеют более слабые кости из-за нехватки питательных веществ, которые содержатся только в продуктах животного происхождения.

Ученые провели ультразвуковое исследование пяточной кости 72 человек, половина из которых оказывались от мяса и молока, а другая половина — нет. С помощью ультразвука специалисты определили 12 маркеров, которые указывают на состояние костей. В них входят витамины А и В6, лизин, лейцин, омега-3 жирные кислоты, селенопротеин Р, йод, кальций, магний и другие элементы.

Ранее группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Всего процесс выращивания занимает три месяца.