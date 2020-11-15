Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Врач оценил целебные свойства красного вина при коронавирусе
Умер основатель Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков
Харитонов назвал причину драки с Бородой
Во Франции погибли два человека в результате нападения
Друг Харитонова раскрыл подробности драки с Бородой
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом 
В Германии митинг противников карантина разогнали водометами
Зеленский обратился к жителям Донбасса по-русски
Соведущего «Вечернего Урганта» вывели из комы
Новости партнеров

Ученые создали мясо из человеческих клеток

Перейти в «Мою Ленту»
Фото:

Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток. Об этом пишет Deezen.

Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом.

Кроме того, создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Всего процесс выращивания занимает три месяца.

Авторы подчеркивают, что преимущество исследования — отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant. Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ouroboros Steak grow-your-own human meat kit is "technically" not cannibalism
McDonald’s начнет производить искусственное мясо для бургеров
Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась
В KFC появится распечатанная на биопринтере курица
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Брат за брата

Кровавые войны, набеги на храмы и захват Англии: Assassin’s Creed Valhalla
18:4714 ноября

В Египте обнаружили крупное захоронение возрастом около 2500 лет

16:5914 ноября

Военный эксперт оценил опасения США о ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

15:1114 ноября

В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с турецкими Bayraktar TB2

Наука и техника00:02 6 ноября

В ожидании чуда

Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?
13:2414 ноября

Российский «Рычаг» ответит НАТО

13:1814 ноября

Врачи рассказали о вреде самолечения при коронавирусе

13:0814 ноября

В США испугались ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
09:5714 ноября

Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

08:1414 ноября

Американские F-15 и F-16 получат «лучи смерти»

07:3814 ноября

Ученые нашли способ управлять молнией с помощью лазера

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Семга в российских магазинах оказалась опасной
Экономист предсказал курс рубля к концу года
Экономист назвал выгодные альтернативы доллару
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
«Билайн» улучшил качество интернета для 600 тысяч жителей новостроек Москвы
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Умер Армен Джигарханян
«Ролики с бухими русскими нас спасли»
Пьянство, философия и детство в коммуне: режиссер «Еще по одной» о главном фильме года про алкоголь
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Винтик капитала
Беспорядочный секс и смерть в офисном туалете: тайная жизнь молодых банкиров в сериале «Индустрия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Мэрия Москвы потратит 25 миллионов рублей на бронированный пикап из США
Видео: редчайший Maybach за 130 млн рублей
Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России
АвтоВАЗ изменил конструкцию мотора 1.8 для Vesta и XRay
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
В России наладят производство легкового дизеля Peugeot
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Новый Porsche 911 сразился в дрэге с Ferrari 488 и Lamborghini Huracan
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы