Ученые создали мясо из человеческих клеток

Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток. Об этом пишет Deezen.

Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом.

Кроме того, создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Всего процесс выращивания занимает три месяца.

Авторы подчеркивают, что преимущество исследования — отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant. Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat.