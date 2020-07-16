В KFC появится распечатанная на биопринтере курица

В российских ресторанах сети быстрого питания KFC появится курица, созданная при помощи 3D-биотпринтера. Как сообщает газета «Ведомости», первым продуктом, созданным по такой технологии станут фирменные наггетсы. Технологию разрабатывает «дочка» «Инвитро» 3D Bioprinting Solutions.

В компании уточнили, что идея возникла в ответ на популярность здорового образа жизни и заменителей обычного мяса, сообщаетTelegram канал «Подъем». Биопечать основана на технологии с использованием клеток курицы и растительного сырья, так что животные в этом процессе практически не участвуют.

Самый популярный продукт в KFC — крылышки, но сделать их на принтере не получится, потому что внутри мяса есть кость, поэтому и пришлось остановиться на наггетсах. В будущем возможна печать и других продуктов, например, стрипсов, говорит PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина. Получить готовый продукт для тестирования планируют уже осенью в Москве.

Ранее KFC проводила эксперимент по введению в меню продуктов из искусственного мяса в городах Шарлотт и Нэшвилл в США. Наггетсы делали из мяса растительного происхождения, в панировке и с ароматизаторами от Beyond Meat.