Фрикадельки из IKEA изменили ради веганов

Мебельный ретейлер IKEA изменил популярное блюдо ради веганов. В меню фирменных ресторанов появятся фрикадельки из растительных ингредиентов. Как сообщает Finfncial Times, блюда будут делать из горохового белка, овса, яблока и картофеля, но выглядеть они будут как привычные мясные котлеты.

Старт продаж намечен на конец лета. Примерная стоимость таких фрикаделек пока не называлась. Переход на продукты растительного происхождения вписывается в стратегию компанию, согласно которой до 2030-го бизнес должен стать более экологичным и «климатически позитивным». С 2018 года в IKEA уже продаются вегетарианские хот-доги и мороженое на растительной основе.

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Ранее стало известно, что в сети ресторанов быстрого питания KFC появятся наггетсы из искусственного мяса. Однако новые наггетсы могут разочаровать вегетарианцев. Несмотря на то, что они сделаны из мяса растительного происхождения, в панировке и с ароматизаторами также от Beyond Meat, наггетсы в KFC будут обжариваться в масле, в котором до этого жарили обычную курицу.

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