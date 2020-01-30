В KFC появится искусственная курица

Сеть ресторанов быстрого питания KFC введет в меню наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat. Пока новый продукт внедряется в качестве эксперимента, который будет проводиться с 3 февраля в 70 заведениях KFC в городах Шарлотт и Нэшвилл в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Beyond Meat Итана Брауна.

Эксперимент станет продолжением прошлых тестов, которые прошли летом 2019 года в городе Атланта. Тогда все запасы искусственного мяса были раскуплены за пять часов. С тех пор Beyond Meat работала над дальнейшим улучшением продукта — новое мясо выглядит так, будто сделано из настоящей курицы, уверяет Браун.

Материалы по теме На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Однако новые наггетсы могут разочаровать вегетарианцев. Несмотря на то, что они сделаны из мяса растительного происхождения, в панировке и с ароматизаторами также от Beyond Meat, наггетсы в KFC будут обжариваться в масле, в котором до этого жарили обычную курицу.

В сентябре 2019 года подобный эксперимент в Канаде проводил «Макдоналдс» — тогда в продажу был запущен бургер с котлетой из растительного мяса, также изготовленной Beyond Meat. Похожие опыты устраивал Burger King. В России модную тенденцию поддерживали сети «Теремок» и «Ракета», а также ресторанный холдинг White Rabbit Family.

В ноябре продукция Beyond Meat появилась в российских розничных магазинах. Например, в 29 торговых точках сети «Азбука вкуса» покупатели могли приобрести упаковку с двумя искусственными котлетами за 750 рублей. Эксперты отмечают, что ввозная цена мяса растительного происхождения слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости натурального мяса вроде говядины или ягнятины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!