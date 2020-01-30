В KFC появится искусственная курица

Сеть ресторанов быстрого питания KFC введет в меню наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat. Пока новый продукт внедряется в качестве эксперимента, который будет проводиться с 3 февраля в 70 заведениях KFC в городах Шарлотт и Нэшвилл в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Beyond Meat Итана Брауна.
Эксперимент станет продолжением прошлых тестов, которые прошли летом 2019 года в городе Атланта. Тогда все запасы искусственного мяса были раскуплены за пять часов. С тех пор Beyond Meat работала над дальнейшим улучшением продукта — новое мясо выглядит так, будто сделано из настоящей курицы, уверяет Браун.
Однако новые наггетсы могут разочаровать вегетарианцев. Несмотря на то, что они сделаны из мяса растительного происхождения, в панировке и с ароматизаторами также от Beyond Meat, наггетсы в KFC будут обжариваться в масле, в котором до этого жарили обычную курицу.
В сентябре 2019 года подобный эксперимент в Канаде проводил «Макдоналдс» — тогда в продажу был запущен бургер с котлетой из растительного мяса, также изготовленной Beyond Meat. Похожие опыты устраивал Burger King. В России модную тенденцию поддерживали сети «Теремок» и «Ракета», а также ресторанный холдинг White Rabbit Family.
В ноябре продукция Beyond Meat появилась в российских розничных магазинах. Например, в 29 торговых точках сети «Азбука вкуса» покупатели могли приобрести упаковку с двумя искусственными котлетами за 750 рублей. Эксперты отмечают, что ввозная цена мяса растительного происхождения слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости натурального мяса вроде говядины или ягнятины.