McDonald’s начнет производить искусственное мясо для бургеров

McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant, пишет CNBC.

Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat. Инвесторы предположили, что это может означать долгосрочное партнерство, а Beyond станет поставщиком McDonald’s.

В сентябре прошлого года McDonald’s начал тестировать бургер без мяса. Рестораны в Германии, например, добавили в свои меню вегетарианские гамбургеры. Пока не известно, сколько веганских позиций в меню McDonald’s появится в следующем году и в каких странах они будут доступны.

Ранее российская сеть блинных «Теремок» отказалась от продажи блюд с искусственным мясом американского производителя Beyond Meat. Блин с такими ингредиентами до кризиса стоил 399 рублей, но из-за ослабления рубля его цена выросла до 450 рублей. Мясо Beyond Meat в России стоит дорого: в среднем две котлеты обходятся в тысячу рублей. Компания надеялась снизить цены за счет роста спроса на российском рынке, но пандемия коронавируса эти планы разрушила.