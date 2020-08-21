Для любителей рыбы разработали «веганец»

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания — Nestle — разработала для любителей рыбы растительный заменитель тунца. Веганский продукт будет продаваться под брендом Garden Gourme и получил название Sensational Vuna (тунец на английском — tuna, на русский название можно перевести как веганец — прим. "Ленты.ру"). Как сообщает газета «Ведомости», продаваться рыбный заменитель начнет с конца августа в Швейцарии.
«Веганец» готовят из воды, горохового белка, пшеничного глютена, рапсового масла, соли и натуральных ароматизаторов. Продавать рыбный заменитель будут в стеклянных банках. Смесь можно мазать на хлеб или добавлять в салаты.
Vuna — первый заменитель рыбы на растительной основе в линейке продуктов Nestle. В ассортименте компании уже продаются заменители мясных котлет, фарша и куриных наггетсов. В целом по миру производство альтернатив рыбопродуктам пока уступает заменителям мяса.
Ключевые игроки рынка в этой сфере — американские Beyond Meat и Impossible Foods. По прогнозам аналитиков, к 2024 году объем мирового рынка искусственного мяса составит 22,7 миллиарда долларов, а наибольшим спросом (до 80 процентов) продукция будет пользоваться в Азии.