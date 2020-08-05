Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась

Российская сеть блинных «Теремок» отказалась от продажи блюд с искусственным мясом американского производителя Beyond Meat. О провале попытки накормить россиян растительными котлетами рассказал основатель сети Михаил Гончаров, сообщает «Коммерсантъ».

Блин с такими ингредиентами до кризиса стоил 399 рублей, но из-за ослабления рубля его цена выросла до 450 рублей. Поэтому в Теремке приняли решение убрать из меню блюда с искусственным мясом. Так что Beyond Meat практически исчезла с российского рынка.

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Купить продукты еще можно в некоторых магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток». Мясо Beyond Meat в России стоит дорого: в среднем две котлеты обходятся в тысячу рублей. Компания надеялась снизить цены за счет роста спроса на российском рынке, но пандемия коронавируса эти планы разрушила.

Эксперименты с добавлением в меню искусственного мяса в «Теремке» начали осенью прошлого года. Такие же опыты проводят и другие сети питания. В ряде ресторанов Burger King в США уже начали кормить посетителей искусственными котлетами. О внедрении мяса для веганов задумался и KFC.