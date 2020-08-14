Изгнанный веганами мужчина организовал клуб мясоедов

Мужчина создал клуб мясоедов после того, как был изгнан из клуба веганов. Об этом он рассказал в интервью Reddit.

32-летний анонимный пользователь написал, что работает в компании, руководство которой поощряет создание различных клубов по интересам, таких как книжный клуб, сообщество любителей кино и другие. Обычно к этим объединениям может присоединиться любой желающий. Компания финансово поддерживает организацию таких клубов.

Одна из коллег автора публикации создала обеденный клуб веганов. Правила клуба предполагали, что присоединиться к нему могут только сторонники веганской, вегетарианской и пескетарианской (образ жизни, заключающийся в отказе от употребления в пищу мяса теплокровных — прим. «Ленты.ру») диет, а в меню будет только веганская пища.

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Мужчину возмутило, что в клуб не принимали тех, кто ест мясо, даже если они соглашались на предложенное меню. Создательница веганского сообщества пояснила, что людей объединяет не только кулинарный интерес, но и образ жизни.

В ответ коллега решил организовать «Клуб бургеров и стейков», участники которого планировали пробовать новый бургер или стейк каждую неделю. По правилам, записаться в клуб могли только любители мяса. После этого члены веганского клуба подали в отдел кадров компании жалобу на мясоедов. В ней приверженцы растительной пищи заявили, что факт существования клуба любителей мяса оскорбителен для них. Несмотря на это, отдел кадров разрешил создание клуба.

Мнения пользователей Reddit относительно ситуации разделились. Некоторые поддержали идею создания клуба мясоедов, так как он создан аналогично объединению веганов. «Ты сделал в точности то же, что сделали они, и они подали жалобу. Ненавижу таких людей!» — написал один из пользователей. «Ты сделал это не для того, чтобы создать ценный клуб, а чтобы подорвать существование их клуба», — заявил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что житель пригорода американского Сан-Франциско, штат Калифорния, в обращении к соседям пожаловался на то, что запах мяса, которое они готовят, мешает ему заниматься спортом, и призвал отказаться от его жарки. Он подчеркнул, что считает «оскорбительным» запах мяса и выразил надежду, что соседи проявят немного эмпатии к тем, кто предпочитает питаться растительной пищей.