Бывший веган съел внутренности оленя и стал «кайфовать»

Документальный фильм о бывшем вегане, который пристрастился к сырому мясу, вызвал бурную реакцию у зрителей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фильм «Как воровать свиней и оказывать влияние на людей» показали по британскому телеканалу Channel 4. Его герой, 31-летний мужчина по имени Прем (Prem), десять лет не ел продуктов животного происхождения. Потом он посмотрел на YouTube видео о плотоядном сыроедении, попробовал сырое мясо и втянулся.

В одной из сцен Прем и его друзья устроили пикник в парке. На глазах других отдыхающих они достают из полиэтиленового пакета куски мяса и начинают рвать их зубами. «Это внутренности прекрасного свежего оленя, — объясняет перемазанный кровью Прем. — Они просто тают во рту. От них буквально кайфуешь. Сейчас я съем кусочек селезенки, сердце и легкие». В другой сцене друг Према сообщает, что съел комок свернувшейся крови. После этого он стал поглощать мертвую белку.

Комментарии в Twitter свидетельствуют о том, что пикник бывшего вегана шокировал некоторых телезрителей. «О нет, это уже совсем ненормально, — цитирует Daily Mail чей-то твит. — Есть сырую белку! Я не выдержу. А теперь он ест сырую печенку. Меня немного тошнит». «Мои собаки могут есть сырое мясо! А вы — нет! — пишет другой. — Наш кишечник не приспособлен ни для сырого мяса, ни для стопроцентного веганства».

В 2019 году сообщалось, что в Великобритании суд оштрафовал двух мужчин, которые съели сырую белку на лондонском веганском рынке. По словам прокурора, они делали это на глазах у прохожих, среди которых был ребенок, и не обращали внимания на замечания.

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