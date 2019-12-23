Хулиганы заставили одноклассника-вегана есть траву с газона

В британской школе одноклассники-хулиганы заставили 11-летнего мальчика есть траву с газона. Как сообщает издание The Mirror, ребенок придерживался веганской диеты.

45-летний Ли Хейлс (Lee Hales) утверждает, что над его сыном Джеком Шэнахэном (Jack Shanahan) издевались другие ученики католической школы, расположенной в пригороде Бирмингема. «Они тыкали ему в лицо сэндвич с тунцом и заставляли есть траву с газона, — рассказал разъяренный отец. — К сожалению, вот так общество относится к веганам. Мы выслушиваем глупые комментарии, нам задают глупые вопросы, мы ловим выразительные взгляды».

Британец объяснил, что, хотя и он, и его жена веганы, их дети решили не есть мясо и продуктов животного происхождения самостоятельно. Шэнахэн стал веганом три года назад.

Представители школы выпустили заявление, в котором сказано, что они тщательно расследуют инцидент и всегда серьезно относятся к эпизодам травли в школе. Они сообщили журналистам, что знали о пищевых предпочтениях Шэнахэна и разработали меню с учетом его потребностей.

Тем не менее Хейлс считает, что школа делает недостаточно, и планирует перевести ребенка в другое образовательное учреждение: «Джек в последние три месяца все чаще говорил, что ему плохо, но стоило нам разрешить не ходить в школу, как он выздоравливал в мгновение ока. Его так сильно травили, что он притворялся больным». Отец отметил, что Шэнахэн — один из лучших учеников в своем классе.

Ранее сообщалось о пожарном из Канады, который пожаловался в трибунал по правам человека за то, что его не обеспечили веганской едой во время борьбы с лесными пожарами. Он посетовал, что ему пришлось есть на работе только орехи, фрукты и белковые батончики, что плохо сказалось на его физическом и психическом здоровье.

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