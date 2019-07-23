Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились

В Великобритании суд вынес приговор мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне. Об этом сообщает BBC News.

Накануне 22-летнего Деонисия Хлебникова (Deonisy Khlebnikov) и 29-летнего Гатиса Лагздиньша (Gatis Lagzdins) признали виновными в нарушении общественного порядка. Во вторник, 23 июля, суд оштрафовал Хлебникова на 200 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей). Лагздиньша, не явившегося на судебное заседание, оштрафовали на 400 фунтов стерлингов (32 тысячи рублей).

«Деонисий Хлебников и Гатис Лагздиньш утверждали, что выступают против веганства и, публично поглощая сырую белку, пытались повысить информированность о вреде отказа от мяса», — заявила на суде представительница Королевской прокурорской службы Натали Клайнз (Natalie Clines).

По ее словам, они делали это перед ларьком с едой для веганов на глазах у прохожих, среди которых был ребенок, и не обращали внимания на замечания. По мнению обвинителей, это свидетельствует, что Хлебников и Лагздиньш сознательно намеревались вызвать у окружающих негативные эмоции.

В марте сообщалось, что Гатис Лагздиньш, который ведет канал в YouTube под псевдонимом Sv3rige, пришел на фестиваль веганов в английском Брайтоне и начал есть свиную голову. Он назвал это акцией протеста, так как веганство, по его словам, является «человеческой жестокостью».

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