Агрессивные веганы вознамерились разбомбить лавку английского мясника

Мясник из британского города Ашфорд, графство Кент, пожаловался на веганов, угрожающих взорвать его лавку. Об этом сообщило издание Metro.

Уэйн Мэрлоу (Wayne Marlow) признался, что веганы обратили внимание на магазин, которым он управляет вместе с братом и отцом, около трех недель назад. Тогда он начал получать сообщения с угрозами, а также многочисленные отрицательные отзывы о своем заведении в интернете. «Это было абсурдно: плохие отзывы оставляли даже люди из Австралии. Они не только пугают физической расправой, но и пытаются разрушить мою репутацию», — посетовал он.

На витрине лавки веганы оставили граффити: «Хватит убивать животных! Стань веганом!» Также Мэрлоу предупредили, что если он не закроет магазин, активисты разобьют все стекла и забросают заведение коктейлями Молотова.

Тем не менее Мэрлоу призвал горожан «не относиться ко всем веганам с ненавистью»: «Пожалуйста, имейте в виду, что это, вероятно, сделали активисты, и по ним вряд ли можно судить об истинных веганах».

Полиция графства Кент заявила, что рассматривает жалобу Мэрлоу.

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