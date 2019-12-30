Рьяный веган прочитал книгу и стал убийцей животных

Рьяный веган из американского города Бриджтон, штат Мэн, изменил свои взгляды и стал убийцей животных. Об этом сообщает издание New York Post.

42-летний Дэниел Виталис (Daniel Vitalis) отказался от мяса в подростковом возрасте. Позже он десять лет был веганом. За это время он стал популярным спикером, поддерживающим растительную диету.

В 2014 году Виталис прочитал книгу, которая убедила его, что продукты животного происхождения критически важны для здоровья. Он изменил свое мировоззрение во время тура, в котором пропагандировал веганство, и заинтересовался образом жизни охотника-собирателя.

Вскоре бывший веган создал подкаст о том, как убивать животных, ловить рыбу и готовить дичь. В своем Instagram-аккаунте он начал публиковать снимки животных и рыбы, которых он убил, и этапы приготовления этой еды.

Недавний пост мужчины показывает, как он лично поймал лобстеров и палтуса, чтобы накормить гостей на своей свадьбе с женой Авани (Avani) — французско-канадской преподавательницей. Дом Виталиса полон черепов и оружия. Там есть морозилки, забитые мясом убитых им животных.

По словам мужчины, люди порой не разделяют его взглядов, что дичь — это вкусная и питательная еда.

Ранее сообщалось, что в британской школе одноклассники-хулиганы заставили 11-летнего мальчика, который придерживался веганской диеты, есть траву с газона. Представители школы выпустили заявление, в котором сказано, что они тщательно расследуют инцидент и всегда серьезно относятся к эпизодам травли в школе.

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