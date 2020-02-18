Вегану удалось избежать тюрьмы после кражи теленка на ферме

Активист-веган Джеймс Уорден (James Warden) смог избежать тюремного заключения после кражи теленка на ферме в западной Австралии. Об этом сообщает издание 9News.

Суд признал его виновным в хищении животного в октябре 2018-го и вынес приговор — 12 месяцев условно. Ранее Уорден был уличен в воровстве поросят.

Во время суда адвокат Уордена заявлял, что его клиент был всего лишь «мускулом» операции, в рамках которой трое активистов отправились на ферму в Брунсвике. Мужчины украли теленка, которого переправили в приют для животных. Однако суд изучил видео, которое сохранилось в смартфоне обвиняемого. Из него сделали заключение, что у Уордена была ключевая роль.

После суда веган пообещал продолжить защищать права животных. Это заявление было сделано после предупреждения о том, что активиста могут подвергнуть тюремному заключению, если он совершит что-то подобное в течение 12 месяцев.

В сентябре прошлого года сообщалось о веганке из Испании, которая намеревалась спасти крольчат. Однако ее действия привели к гибели около сотни животных.

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