Веган призвал соседей отказаться от жарки мяса из-за «оскорбительного запаха»

Житель пригорода американского Сан-Франциско, штат Калифорния, в обращении к соседям пожаловался на то, что запах мяса, которое они готовят, мешает ему заниматься спортом, и призвал отказаться от его жарки. На опубликованное в Twitter письмо обратило внимание издание Unilad.

Письмо было разослано по электронной почте и опубликовано в аккаунте Twitter «Лучшее по соседству». Автор сообщения, чье имя неизвестно, написал, что он веган и занимается бегом. «Несколько дней в неделю в районе обеда я бегаю, и, когда у людей открыты окна, я чувствую запах пищи, которую они готовят», — написал он. Он подчеркнул, что считает «оскорбительным» запах мяса и выразил надежду, что соседи проявят немного эмпатии к тем, кто предпочитает питаться растительной пищей.

«Я призываю вас присоединиться к движению людей, которые борются с употреблением мяса», — написал он.

Пользователи Twitter активно комментировали это сообщение. Многие пристыдили вегана за его призывы. «Ты не можешь требовать от людей класть на гриль только овощи. Грили — для мяса», — написал один из них. «Я могу предложить более простое решение: не бегай в обед», — прокомментировал другой.

18 февраля сообщалось, что активист-веган Джеймс Уорден (James Warden) смог избежать тюремного заключения после кражи теленка на ферме в западной Австралии. Суд признал его виновным в хищении животного в октябре 2018-го и вынес приговор — 12 месяцев условно.

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