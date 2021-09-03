Попова оценила темпы вакцинации от COVID-19 в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России неплохие, однако их необходимо ускорить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.

По ее словам, если ускорить темпы вакцинации от COVID-19, то осенний подъем заболеваемости не будет значительным.

Попова подчеркнула, что уже сейчас не фиксируется подъем заболеваемости там, где высокий процент привитых от коронавируса россиян. В таких регионах меньше новых случаев COVID-19, а также низкий уровень смертности, сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, в восьми российских субъектах все же отмечается небольшой рост числа заболевших, но в целом по стране ситуация стабильная.