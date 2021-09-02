Попова спрогнозировала новую волну коронавируса осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что осенью можно оправданно ожидать новую волну коронавируса, так как сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, когда люди возвращаются из отпусков, собираются трудовые коллективы, а дети начинают ходить в школу, то происходит не только обмен информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, порой микробактериальной информацией. Глава ведомства подчеркнула, что данный обмен приводит к увеличению числа заболеваний во всех коллективах.

Попова также добавила, что во второй половине сентябре наблюдается ежегодный обычный подъем заболеваемости. В связи с этим можно предполагать, что COVID-19, как респираторная инфекция, также обеспечит себе дальнейший рост в том случае, если население не будет привито, резюмировала она.

Ранее Попова заявила о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в восьми российских субъектах все же отмечается небольшой рост числа заболевших, но в целом по стране ситуация стабильная.

