В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

Подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Попова назвала возможный рост случаев COVID-19. в осенний период «закономерным». Однако она отметила, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер подъем может быть ниже, чем предполагается.

По словам главы Роспотребнадзора, подъем заболеваемости осенью происходит каждый год — люди чаще болеют инфекционными вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Это происходит из-за возвращения граждан из отпусков и начала учебного года в школах, пояснила Попова.

Ранее Попова разъяснила интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа. По ее словам, между ними должно пройти не меньше месяца, при этом полный курс вакцинации от коронавируса нужно пройти либо до, либо после прививки от гриппа.

