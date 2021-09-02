Россия
 
Последние новости
Лавров обратился к талибам из-за ситуации в Панджшере
Умер знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис
Сооснователь ОПЕК призвал отказаться от нефти
Мутко высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Огромный «таракан-беженец» озадачил россиян 
Один популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой
На Сахалине восстановили скандальный памятник Гагарину
«Северный поток-2» назвали вкладом в экологию Европы
Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев
У собак обнаружили «человеческое» свойство психики
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова: новый подъем заболеваемости в России возможен осенью
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Попова назвала возможный рост случаев COVID-19. в осенний период «закономерным». Однако она отметила, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер подъем может быть ниже, чем предполагается.

По словам главы Роспотребнадзора, подъем заболеваемости осенью происходит каждый год — люди чаще болеют инфекционными вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Это происходит из-за возвращения граждан из отпусков и начала учебного года в школах, пояснила Попова.

Ранее Попова разъяснила интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа. По ее словам, между ними должно пройти не меньше месяца, при этом полный курс вакцинации от коронавируса нужно пройти либо до, либо после прививки от гриппа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 1,8 миллиона доз «ЭпиВакКороны» выпустили в гражданский оборот
В Роспотребнадзоре разъяснили интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа
Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян