Инфекционист спрогнозировал рост заражений COVID-19 после начала учебного года

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев спрогнозировал небольшое повышение заболеваемости COVID-19 после начала учебного года. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«В любом случае будет некоторое повышение заболеваемости. Не только "короной", но и другими респираторными заболеваниями, которыми мы и раньше болели, которых очень-очень много. Это сейчас на первом месте коронавирус, но не надо забывать и про другие заболевания», — сказал он.

Малышев уточнил, что властями принимаются различные меры. По его мнению, вакцинация 80 процентов педагогического состава должна помочь в улучшении ситуации. При этом специалист отметил, что резкого роста заражений ждать не надо, но в целом от увеличения числа новых случаев никуда не деться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала подъем заболеваемости коронавирусом в России осенью. По ее словам, в это время года люди чаще болеют инфекционными вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Это происходит из-за возвращения граждан из отпусков и начала учебного года в школах, пояснила она.