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Попова оценила влияние вакцинации на снижение заболеваемости COVID-19

Попова: темпы снижения заболеваемости COVID-19 с 60 процентами вакцинированных интенсивнее
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в тех регионах, где более 60 процентов населения привиты от коронавируса, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости, чем в субъектах, где вакцинированы меньше половины граждан. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», ее слова приводит РИА Новости.

По словам Поповой, количество таких регионов увеличивается с каждым днем. В то же время в тех нескольких субъектах, где привито менее 30 процентов населения, ситуация с заболеваемостью COVID-19 «совсем не хороша», отметила она.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что осенью можно оправданно ожидать новую волну коронавируса, так как сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября. По ее словам, когда люди возвращаются из отпусков, собираются трудовые коллективы, а дети начинают ходить в школу, то происходит не только обмен информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, порой микробактериальной информацией. Попова подчеркнула, что данный обмен приводит к увеличению числа заболеваний во всех коллективах.

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