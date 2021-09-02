Россия
 
Последние новости
В РДШ объяснили слова Путина о Семилетней войне
Байден захотел от России действий в сфере кибербезопасности
Тревожное видео рестлерши оказалось предсмертным
Зеленский предрек Украине стать лидером Европы
Будущая свекровь помешала жениху пройти к алтарю на свадьбе и разозлила невесту
ABBA выпустит новый альбом
Лидера «Мужского государства» задержали
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в полупрозрачном костюме
Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в американский штат
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: есть безусловные признаки стабилизации
Перейти в «Мою Ленту»
Анна Попова
Анна Попова
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» оценила темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова отметила, что имеются безусловные признаки стабилизации ситуации в стране. В частности, уже пятую неделю специалисты наблюдают спад заболеваемости. При этом глава ведомства подчеркнула, что снижение плавное и медленное, еженедельный показатель составляет не больше 5-7 процентов.

Ранее Попова рассказала, что осенью можно ожидать новую волну коронавируса, так как сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября. По ее словам, когда люди возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школу, то происходит не только обмен информацией о летнем отдыхе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист спрогнозировал рост заражений COVID-19 после начала учебного года
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в России штамме COVID-19
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России