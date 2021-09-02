Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» оценила темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова отметила, что имеются безусловные признаки стабилизации ситуации в стране. В частности, уже пятую неделю специалисты наблюдают спад заболеваемости. При этом глава ведомства подчеркнула, что снижение плавное и медленное, еженедельный показатель составляет не больше 5-7 процентов.

Ранее Попова рассказала, что осенью можно ожидать новую волну коронавируса, так как сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября. По ее словам, когда люди возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школу, то происходит не только обмен информацией о летнем отдыхе.