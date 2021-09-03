Россия
 
Последние новости
Причиной задержания лидера «Мужского государства» мог стать телефонный терроризм
В Киеве придумали «гарантированный» способ сохранить транзит газа
В США допустили проведение дистанционных контртеррористических ударов
Китайская отрасль стала жертвой глобальной проблемы
В Киеве сочли опасным переименование Украины в Русь-Украину
Новейшие американские и российские атомные подлодки сравнили
Зеленский рассказал о своем сходстве со Стивом Джобсом
МИД Чехии оценил вероятность прекращения отношений с Россией
Захарова пошутила про подаренную Зеленскому в США книгу
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова рассказала о прогнозах циркуляции вирусов гриппа

Глава Роспотребнадзора: в новом сезоне возможна более высокая циркуляция вирусов гриппа
Перейти в «Мою Ленту»
Анна Попова
Анна Попова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозах циркуляции вирусов гриппа в новом сезоне. Ее слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» передает ТАСС.

По словам Поповой, эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне, так как в прошлом году люди мало сталкивались с ними, и, как следствие, мало кто получил к ним иммунитет. Она также подчеркнула, что у переболевших коронавирусом иммунная система ослаблена, что открывает «ворота для вируса гриппа».

Как сказала глава Роспотребнадзора, в этом году от гриппа планируется привить 70 процентов людей из групп риска. «И тогда мы будем защищены от этой инфекции», — заключила она.

Ранее Анна Попова рассказала, что в тех регионах, где более 60 процентов населения привиты от коронавируса, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости, чем в субъектах, где вакцинированы меньше половины граждан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Попова оценила влияние вакцинации на снижение заболеваемости COVID-19
Попова рассказала о темпах снижения заболеваемости коронавирусом в России
Попова спрогнозировала новую волну коронавируса осенью