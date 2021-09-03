Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозах циркуляции вирусов гриппа в новом сезоне. Ее слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» передает ТАСС.

По словам Поповой, эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне, так как в прошлом году люди мало сталкивались с ними, и, как следствие, мало кто получил к ним иммунитет. Она также подчеркнула, что у переболевших коронавирусом иммунная система ослаблена, что открывает «ворота для вируса гриппа».

Как сказала глава Роспотребнадзора, в этом году от гриппа планируется привить 70 процентов людей из групп риска. «И тогда мы будем защищены от этой инфекции», — заключила она.

Ранее Анна Попова рассказала, что в тех регионах, где более 60 процентов населения привиты от коронавируса, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости, чем в субъектах, где вакцинированы меньше половины граждан.