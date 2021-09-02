Мурашко назвал главную причину повышенной смертности на Дальнем Востоке

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал главную причину повышенной смертности населения Дальнего Востока. По его мнению, таковой является алкоголизм, передает РИА Новости.

«Высокое число трудоспособного населения в структуре требует особого акцента на снижение внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели, в первую очередь это, конечно же, алкоголь», — заявил глава Минздрава.

Он добавил, что сопряженные с алкоголем причины, а также другой ряд вопросов касаются здорового образа жизни населения России.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что после COVID-19, перенесенного в тяжелой форме, риски смертности не только появляются, но и сохраняются в течение шести месяцев.