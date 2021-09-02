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Мурашко назвал главную причину повышенной смертности на Дальнем Востоке

Глава Минздрава Мурашко: алкоголизм является основной причиной повышенной смертности в ДФО
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал главную причину повышенной смертности населения Дальнего Востока. По его мнению, таковой является алкоголизм, передает РИА Новости.

«Высокое число трудоспособного населения в структуре требует особого акцента на снижение внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели, в первую очередь это, конечно же, алкоголь», — заявил глава Минздрава.

Он добавил, что сопряженные с алкоголем причины, а также другой ряд вопросов касаются здорового образа жизни населения России.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что после COVID-19, перенесенного в тяжелой форме, риски смертности не только появляются, но и сохраняются в течение шести месяцев.

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