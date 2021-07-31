Российских водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, автоматически лишат прав, об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», пишет «Коммерсантъ».

Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья, так как за них это сделает Минздрав. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. На это время действие водительских прав автоматически приостановится.

В случае неподтверждения диагноза при повторном обследовании, ГИБДД получит электронное заключение. Оно позволит восстановить водителя в правах. Если заболевание все же найдут, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с отметкой о болезни. В случае, когда медики запретят водить машину, права будут аннулированы.

Список болезней, при которых выдача водительских прав запрещена, утвержден постановлением правительства №1604. Прежде всего, к таким относятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и другие. Ожидается, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года.

За что еще могут лишить прав?

Лишение права управления транспортным средством считается самым строгим наказанием в сфере безопасности дорожного движения. Россияне могут остаться без документов на срок от одного до трех месяцев в случае езды без номеров (их сокрытие), отказ уступить дорогу скорой помощи или полиции, неоднократное управление машиной, не состоящей на учете в ГИБДД.

Рискуют водители, которые употребили, например, «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин», «Тетралгин», «Андипал», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон», «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Тизин спрей», «Терафлю» и другие препараты.

На срок от трех месяцев до полугода лишают прав водителей, создающих опасные ситуации на дорогах. К таким правонарушениям можно отнести значительное превышение скорости. Лишением караются езда по встречной полосе, односторонней дороге против движения, два проезда «на красный свет», нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

На срок от одного года до двух лет лишают прав за серьезные нарушения, граничащие с уголовными преступлениями. К таким относятся вождение в состоянии опьянения или передача управления пьяному водителю, оставление места аварии, причинение легкого или тяжелого вреда здоровью человека, неправомерная установка спецсигналов, отказ от медицинского освидетельствования.

Лишить права управлять автомобилем могут и в качестве уголовного наказания. К примеру, в ситуации, когда после ДТП потерпевший погиб или получил тяжкий вред здоровью (статья 264 Уголовного кодекса России).

«Могут лишить ни за что»

Заторможенность, сонливость, потеря концентрации и даже ложноположительные тесты на наркотики — ряд медикаментов способен повлиять на ваше самочувствие за рулем, а инспектор ГИБДД при проверке документов может поставить вопрос о медосвидетельствовании и лишении водительского удостоверения. доктор Кирилл Маслиев

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил, что водительских прав могут лишить практически «ни за что». К примеру, некоторые психотропные вещества есть в привычных лекарствах. Как правило, разумное их употребление не отражается на результатах медицинского освидетельствования. Однако, организм по-разному воспринимает медикаменты.

Доктор Кирилл Маслиев добавил, что лекарства могут вызывать сонливость, потерю концентрации, а также привести к ложноположительному результату теста на наркотики.

Замена источника света в фарах, предусмотренных для ламп накаливания или галогеновых ламп, также предусматривает это наказание. По мнению Миронова, часто причиной лишения водительского удостоверения является легкомыслие.

Что нового в 2021 году?

В январе 2021 года в России предложили лишать прав за три нарушения ПДД за год. В законопроекте предлагалось отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. Например, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 километров в час.

В апреле Конституционный суд России признал законным суммирование сроков лишения водительских прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Суды регулярно оставляют без удостоверений водителей на срок 20-30 лет, и он может удлиняться вплоть до пожизненного.