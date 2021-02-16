Перечислены связанные с риском лишения водительских прав лекарства

Употребление некоторых лекарств грозит россиянам лишением водительских прав. Их перечислил доктор Кирилл Маслиев в своем Instagram.

Медик объяснил, что подобные лекарства могут вызывать сонливость, потерю концентрации, а также привести к ложноположительному результату теста на наркотики.

По утверждению Маслиева, рискуют водители, которые употребили «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин», «Тетралгин», «Андипал», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н», «Кетанов», «Спазмалгон», «Коделак», «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Амиксин», «Тизин спрей», «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст».

Маслиев указал, что противовирусный «Амиксин» может дать ложноположительный тест на наркотическое вещество метамфетамин. Некоторые кодеинсодержащие препараты могут показать положительный тест на морфины.

В ноябре 2020 года МВД России перечислило основания для аннулирования водительских прав. Среди причин — истечение срока действия и износ документа, изменения данных владельца, указанные в удостоверении, появление медицинских противопоказаний, нарушения при выдаче прав, их утеря и смерть водителя. Ожидается, что правила вступят в силу 1 апреля 2021 года, ранее данные причины не были регламентированы.