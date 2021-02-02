Россиян предложили идентифицировать по водительским правам

Правительство России поддержало законопроект об упрощении идентификации клиентов для кредитно-финансовых организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Документ предлагает расширить источники упрощенной идентификации, добавив в этот список водительское удостоверение. «Права — отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой», — пояснил министр Максим Решетников. Он уточнил, что упрощенная идентификация применяется, например, при почтовых переводах, обмене валюты и в иных случаях.

21 января сообщалось, что в Москве в четвертом квартале 2021 года появятся электронные паспорта в виде пластиковой карты. Заместитель главы МВД Александр Горовой указал, что сначала реализацией проекта будет заниматься МВД, а затем — МФЦ. Впоследствии на базе выданных электронных документов запустят мобильное приложение с перечнем услуг для граждан.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным»