Назван срок появления электронных паспортов в Москве

В Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты появятся в четвертом квартале 2021 года. Такой срок назвал первый заместитель главы МВД Александр Горовой, передает «Интерфакс».

По его словам, сначала реализацией проекта будет заниматься МВД, а затем — МФЦ. Впоследствии на базе выданных электронных документов запустят мобильное приложение с перечнем услуг для граждан.

«Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса», — отметили в МВД.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.