В Москве начнут внедрять электронные паспорта

В Москве в рамках пилотного проекта начнут внедрять электронные паспорта. Об этом ТАСС рассказали источники в МВД России.

«[Электронный] паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили в МВД. Новый документ будет представлять собой пластиковую карточку, подобную банковским картам.

Главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте, рассказали в министерстве. Другие данные можно будет просмотреть с помощью мобильного приложения. По словам представителей ведомства, документы нового формата могут появиться до 1 декабря 2021 года.

Электронный паспорт должно дополнить мобильное приложение. В МВД отметили, что это «обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и станет ключом к государственным и коммерческим услугам».

1 января в России появился сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса. На сайте госуслуг в личном кабинете тот, кто прошел вакцинацию, теперь может получить дистанционный сертификат о прохождении вакцинации.