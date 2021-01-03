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Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

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Тадеуш Кондрусевич
Тадеуш Кондрусевич
Фото: Вадим Замировский / TUT.by

Папа римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом пишет РИА Новости.

Новый апостольский администратор архиепархии — Казимир Великоселец. До этого он был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.

24 декабря Кондрусевич, вернувшийся в Белоруссию после снятия запрета на въезд, назвал изгнание за ее пределы своим крестом. По мнению главы белорусских католиков, перед тем как ему аннулировали белорусский паспорт, он был вынужден уехать в Польшу из-за проблем со здоровьем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал решить проблему со въездом 75-летнего митрополита после того, как провел встречу с представителем папы римского апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. При этом ранее политик обвинял Тадеуша Кондрусевича в намерении разрушить страну. Лукашенко заявлял, что священнослужитель шпионил против Минска по поручению польских властей.

В конце августа глава белорусских католиков осудил действия ОМОНа, который запер протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона протестной акции. Позже Кондрусевичу аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных.

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