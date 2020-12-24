Глава белорусских католиков назвал изгнание из страны своим крестом

Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, который 24 декабря вернулся в страну после запрета на въезд, назвал изгнание за ее пределы своим крестом. Об этом пишет белорусский портал Tut.by.

По словам митрополита, перед тем как ему аннулировали белорусский паспорт, он был вынужден уехать в Польшу из-за проблем со здоровьем. «В прошлом году мне сделали очень сложную операцию по стабилизации позвоночника. И мне предписали время от времени приезжать», — пояснил Кондрусевич.

Священник отметил, что во время запрета на въезд в страну он занимался пастырской деятельностью. При этом он указал, что никогда не выступал против Белоруссии и назвал ее своей родиной. Кондрусевич добавил, что плакал, когда вновь въезжал в республику. «Я попросил водителя остановиться, стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля!», — сказал митрополит.

Он также сравнил свое изгнанием с крестом, который ему довелось нести. Он также поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению, а также верующих, которые об этом молились.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить проблему со въездом 75-летнего митрополита после того, как провел встречу с представителем Папы римского апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Ранее Лукашенко обвинил Тадеуша Кондрусевича в намерении разрушить страну. Политик заявил, что священнослужитель шпионил против Минска по поручению польских властей. В конце августа глава белорусских католиков осудил действия ОМОНа, который запер протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона протестной акции. Позже Кондрусевичу аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных.