Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными

Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает в четверг, 18 июля, РИА Новости.

Заместитель главы правительства отметил, что если срок замены или получения паспорта еще не подошел, то граждане смогут пользоваться бумажным паспортом. Он подчеркнул, что принудительной замены проводить не планируется. «Если вы после 45 получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет», — уточнил Акимов.

17 июля вице-премьер показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. Он продемонстрировал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Каждый паспорт будет действовать 10 лет.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Глава правительства уточнил, что российские предприятия микроэлектроники уже выразили готовность поставлять чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные данные россиян от взлома и манипуляций.

Его заместитель добавил, что получить электронный паспорт можно будет уже в 2020 году. По его словам, пилотным регионом станет Москва.

Российский паспорт выдается всем жителям страны в 14 лет. Документ является обязательным, его необходимо менять по достижении 20 и 45 лет.

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