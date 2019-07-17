Россиянам показали их новые паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR-кодом», — заявил заместитель главы правительства.

Кроме того, по его словам, подделать такой документ будет дороже, чем бумажный паспорт, что позволит поднять безопасность на новый уровень — его, как и банковскую карту, можно заблокировать за секунду.

Вице-премьер также продемонстрировал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, а также такие данные, как фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. Каждый паспорт будет действовать десять лет.

На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Он уточнил, что с помощью специального мобильного приложения «Мой паспорт» россияне смогут совершать различные операции.

«С помощью облачных технологий можно будет использовать облачную электронную подпись, и это тоже для ряда операций. Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ — нужно будет предъявить мобильное приложение», — рассказал Акимов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Глава правительства уточнил, что российские предприятия микроэлектроники уже выразили готовность поставлять чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные данные россиян от взлома и манипуляций.

Заместитель главы правительства добавил, что получить электронный паспорт можно будет уже в 2020 году. По его словам, пилотным регионом станет Москва.

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