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Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта

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Дмитрий Медведев

Замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«К 2024 году россияне должны в полной мере использовать электронный паспорт, сейчас надо разобраться с его параметрами», — заявил глава правительства. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Он добавил, что есть предложение начать замену паспортов раньше первоначальных сроков. Так, возможно, переход на электронные паспорта начнется уже в 2023 году.

В связи с этим Медведев отметил, что «нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищен».

«Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением», — заявил Медведев.

Глава правительства уточнил, что предприятия микроэлектроники в России выразили готовность поставлять чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные данные россиян от взлома и манипуляций.

В мае стало известно, что Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян. В учреждении отметили, что выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках. По задумке Минтруда, электронные трудовые станут обязательными с 2021 года.

В рамках национального проекта «Демография» планируется увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Для этого будет создана система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Уже существующие организации социального обслуживания будут отремонтированы, новые будут строиться по мировым стандартам. Граждане предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы, его общий бюджет составил 3,1 триллиона рублей.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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