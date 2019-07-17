Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта

Замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«К 2024 году россияне должны в полной мере использовать электронный паспорт, сейчас надо разобраться с его параметрами», — заявил глава правительства. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Он добавил, что есть предложение начать замену паспортов раньше первоначальных сроков. Так, возможно, переход на электронные паспорта начнется уже в 2023 году.

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В связи с этим Медведев отметил, что «нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищен».

«Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением», — заявил Медведев.

Глава правительства уточнил, что предприятия микроэлектроники в России выразили готовность поставлять чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные данные россиян от взлома и манипуляций.

В мае стало известно, что Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян. В учреждении отметили, что выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках. По задумке Минтруда, электронные трудовые станут обязательными с 2021 года.

В рамках национального проекта «Демография» планируется увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Для этого будет создана система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Уже существующие организации социального обслуживания будут отремонтированы, новые будут строиться по мировым стандартам. Граждане предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы, его общий бюджет составил 3,1 триллиона рублей.

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