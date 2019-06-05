Россиянин в возрасте 33 лет впервые получил паспорт

Житель Хабаровского края в возрасте 33 лет впервые получил паспорт, сообщается на сайте регионального управление МВД.

Мужчина обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району и рассказал, что с рождения у него нет документов, удостоверяющих личность. По каким-то причинам его мать так и не зарегистрировала в ЗАГСе факт его рождения.

Сотрудники МВД выяснили, что мужчина родился в поселке Высокогорном Ванинского района. В журнале местного роддома об этом сохранилась запись, и это было единственное доказательство того, что он появился на свет. После этого мужчине пришлось доказывать факт своего рождения через суд: сотрудники правоохранительных органов помогли ему составить и подать заявление. Наконец, когда разбирательство закончилось, ему выдали свидетельство о рождении, и уже через час — паспорт гражданина России.

В настоящее время в России готовятся к введению электронных удостоверений личности. Они могут появиться в 2024 году. В Минкомсвязи разработали законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация о паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.

На данный момент разработчики подготовили два варианта документа: пластиковая карта с чипом и без чипа. До конца лета чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов.

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