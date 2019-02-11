Названы сроки введения электронных паспортов

Электронные удостоверения личности гражданина России будут введены в 2024 году. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В документе «Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты» отмечается, что в 2024 году «начнет функционировать "электронный паспорт" гражданина Российской Федерации».

Данную реформу проведут в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В материалах на сайте кабмина также отмечается, что в 2021 году россиянам начнут массово предоставлять в электронном виде социально значимые государственные услуги. В 2023 году планируется запустить платформу «Цифрового профиля», которая нужна для обмена данными между государством и гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями.

В октябре 2018 года сообщалось, что начать в России переход с бумажных на электронные гражданские паспорта планируется в 2021 году. Носителем документа может стать пластиковая карта с чипом, аналогичная банковской.

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