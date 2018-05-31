Полтора миллиона паспортов россиян оказались недействительными

Как минимум 1,5 миллиона паспортов россиян могут ошибочно считаться недействительными в базе данных Единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС) «Российский паспорт» из-за технического сбоя. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, из-за ошибки граждане сталкиваются с разными проблемами, в том числе с отказом в предоставлении банковских услуг. В МВД России рассказали, что из-за сбоя некоторые россияне не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Изменить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

В ведомстве также пояснили, что паспорта гражданина РФ начали выдавать с 1997 года, а до 2006-го сведения о документах хранились в разных базах данных. В 2006 году все базы объединили в ЕИАС «Российский паспорт». Именно тогда, по словам представителей МВД, статус некоторых паспортов, выданных до этого момента, поменялся с «действителен» на «недействителен», так как не было «должной технической возможности».

Издание отмечает, что решать проблему должны сами граждане. На сайте МВД есть раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов», где можно узнать статус документа. Найденные ошибки в территориальных органах МВД пообещали исправить в кратчайшие сроки. Также в полиции можно получить официальное подтверждение о действительности паспорта.

В ноябре прошлого года стало известно, что российские власти планируют сократить срок оформления загранпаспорта за пределами России (в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания) с четырех до трех месяцев.

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