Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее

Российские власти планируют сократить срок оформления загранпаспорта (в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания) с четырех до трех месяцев. Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен правительством, сообщается на сайте кабмина во вторник, 14 ноября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился направить документ о внесении поправок в действующий закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на рассмотрение в Госдуму.

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В кабмине отметили, что нововведение призвано повысить удобство и доступность соответствующей госуслуги.

Представлять правительство при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен замглавы МВД Игорь Зубов. Документ был разработан в его ведомстве.

В июне кабмин поддержал предложение МВД повысить госпошлины на оформление загранпаспортов с биометрическими данными с 3,5 до 5 тысяч рублей для взрослых и с 1,5 до 2,5 тысячи для детей.