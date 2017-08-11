МВД России сократит срок оформления загранпаспортов

МВД России собирается сократить срок оформления и выдачи загранпаспортов гражданам страны. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения планируется внести в статью 10 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Отмечается, что это вызвано действующими в настоящее время длительными сроками оформления документов.
По действующему законодательству, срок выдачи загранпаспорта не должен превышать одного месяца в случае подачи заявления по месту жительства и четырех при обращении по месту пребывания.
В июне правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение МВД повысить госпошлины на оформление биометрических загранпаспортов с 3,5 до пяти тысяч рублей для взрослых и с 1,5 до 2,5 тысяч рублей для детей.