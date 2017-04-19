Спрос россиян на загранпаспорта вырос на 60 процентов в начале года

Спрос россиян на оформление загранпаспортов резко вырос в начале текущего года, заявила начальник главного управления МВД России по вопросам миграции Ольга Кириллова. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По словам Кирилловой, с января по март количество полученных гражданами паспортов увеличилось на 60 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Глава управления МВД добавила, что несколько последних лет подряд эксперты, наоборот, фиксировали падение интереса к оформлению подобных документов.
Рост на 60 процентов Кириллова назвала серьезным показателем. «Значит, люди поверили, люди собрались летний отпуск проводить где-то на теплых зарубежных курортах», — отметила чиновница.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина полагает, что данное явление объясняется, в частности, стабилизацией курса рубля, передает «Интерфакс». «Поэтому, видимо, о поездках за рубеж задумались те, кто прежде такой возможности не допускал или не мог себе позволить из-за кризиса», — считает эксперт.
Вторая причина, по мнению Тюриной, — это упрощение процедуры оформления загранпаспортов благодаря порталу государственных услуг. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, отправить заявление и дождаться вызова для подачи документов в МВД. «То есть технологии победили великую русскую лень», — резюмировала она.
По данным МВД, за 2016 год россияне оформили 2,58 миллиона загранпаспортов, годом ранее — 3,79 миллиона.