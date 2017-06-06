Госпошлины на биометрические загранпаспорта и права предложили увеличить

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение МВД повысить госпошлины на оформление загранпаспортов и водительских прав, сообщают «Ведомости».

Госпошлины на биометрические загранпаспорта для взрослых предлагается увеличить с 3,5 до пяти тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав нового поколения обойдется в три тысячи рублей, вместо двух тысяч. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1,5 тысячи рублей против 500 рублей.

В то же время стоимость документов старого образца сохранится на прежнем уровне. Если инициатива будет поддержана правительством, законопроект внесут в Госдуму.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков объяснил РИА Новости возможное увеличение пошлин ростом себестоимости услуги. «Так как паспорт будет содержать более широкий набор биометрических данных, возникает вопрос по хранению этих данных, соответствующего программного обеспечения и другого», — заметил он.

В 2016 году в федеральный бюджет от государственных пошлин поступили 94,2 миллиарда рублей. Отмечается, что рост пошлин увеличит поступления на 44 миллиарда рублей.

