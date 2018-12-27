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Паспорта россиян предложили изменить

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В МВД подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в паспорт гражданина России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, предлагается указать на 20-й странице документа основания для признания его недействительным: по истечению 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет, а также при изменении фамилии, имени, отчества или других личных данных.

В октябре сообщалось, что в 2021 году в России планируется начать переход с бумажных на электронные гражданские паспорта. Носителем документа может стать пластиковая карта с чипом, аналогичная банковской.

Концепция цифрового паспорта разработана пять лет назад и обсуждалась с председателем кабмина Дмитрием Медведевым.

В мае из-за ошибки в единой электронной базе данных около 1,5 миллиона российских паспортов были признаны недействительными. Сбой привел к отказам в предоставлении таким гражданам банковских услуг и невозможности зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

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