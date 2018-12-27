Паспорта россиян предложили изменить

В МВД подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в паспорт гражданина России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В частности, предлагается указать на 20-й странице документа основания для признания его недействительным: по истечению 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет, а также при изменении фамилии, имени, отчества или других личных данных.
В октябре сообщалось, что в 2021 году в России планируется начать переход с бумажных на электронные гражданские паспорта. Носителем документа может стать пластиковая карта с чипом, аналогичная банковской.
Концепция цифрового паспорта разработана пять лет назад и обсуждалась с председателем кабмина Дмитрием Медведевым.
В мае из-за ошибки в единой электронной базе данных около 1,5 миллиона российских паспортов были признаны недействительными. Сбой привел к отказам в предоставлении таким гражданам банковских услуг и невозможности зарегистрироваться на портале «Госуслуги».