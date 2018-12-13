Россиянам разрешат ездить на машинах без документов

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что после введения электронных водительских документов и свидетельств о транспортном средстве, россиянам можно будет управлять машиной без документов, пишет «Коммерсантъ».

«Бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде», — заявил Черников.

Разработкой специального приложения, в котором будет значится вся информация о водителе и его машине, занимается Минкомсвязи. Его привяжут к порталу госуслуг.

В регионах уже тестируются 21,7 тысячи планшетов с программой, позволяющей по фото определить личность автовладельца и получить всю информацию о нем, а также его транспорте в базе данных ГИБДД.

Сроки введения электронных водительских документов не уточняются. В 2019 году ГИБДД должна определиться с их форматом.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что в МВД подготовили проект приказа о снабжении водительских удостоверений электронными чипами. Позднее в ведомстве заявили, что готовы отказаться от этой идеи в пользу единого электронного паспорта гражданина.

В кабмине заявили, что переход с бумажных на электронные гражданские паспорта начнется в 2021 году. Носителем нового документа может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую.

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