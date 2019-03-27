Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте закона сказано, что инфраструктура цифрового профиля будет выстроена на базе информационных систем в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит физическим лицам, организациям и государственным органам обмениваться сведениями в электронном виде, упростит совершение покупок, получение кредита и государственных услуг онлайн.

Граждане и организации могут потребовать не использовать информацию о них в цифровом профиле. В некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, согласие человека на использование его данных не требуется.

Концепция цифрового профиля разработана Центральным банком и компанией «Ростелеком» в конце прошлого года. Предполагалось, что с согласия владельца в цифровом профиле будут содержаться достоверные данные о нем на коммерческой основе. Это должно снизить операционные расходы бизнеса и предоставлять услуги гражданам быстрее и дешевле.

Платформу планируют запустить в 2023 году. Годом позже россияне обзаведутся электронными паспортами.

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