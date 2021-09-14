В России захотели выдавать займы по водительским правам

«Известия»: упрощенную идентификацию через права могут ввести в России в 2022 году

Законопроект, подразумевающий упрощенную идентификацию водительского удостоверения, может пройти окончательное согласование до конца 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроект приняла Госдума в первом чтении в марте этого года. По мнению Аксакова, в следующем чтении его рассмотрят в осеннюю сессию, а до конца 2021 года он может пройти финальное согласование. Инициатива обретет силу через полгода после принятия, добавил депутат.

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Выдавать займы по правам уже захотели ВТБ, «Зенит», «Ренессанс Кредит», СКБ-банк, крымский РНКБ и «Дом.рф». Упрощенную идентификацию через удостоверение считают безопасной. Однако чтобы подтвердить подлинность документа, понадобится владеть доступом к специальном реестру.

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова рассказала, что россияне уже могут воспользоваться упрощенной идентификацией для получения некоторых услуг. Так, гражданам доступен перевод денег без открытия счета, осуществление валютно-обменных операций до 100 тысяч рублей, оформление потребительского кредита до 15 тысяч рублей и другие опции.

«Надеемся, что в случае реализации данной инициативы особое внимание будет уделено доступности соответствующей государственной информационной системы и возможности online-обмена данными», — подчеркнул руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что права являются «отличной альтернативой СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой». Он напомнил, что упрощенная идентификация используется при почтовых переводах, обмене валюты и в других случаях.