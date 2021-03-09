В России предложили обменивать валюту и брать кредиты по правам

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается обменивать валюту и брать кредиты при помощи водительских прав. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года», — пишет издание.

Для таких целей банкам потребуется доступ к базам МВД, чтобы можно было идентифицировать клиентов по автоправам. Как заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры.

ЦБ России и ряд банков поддержали инициативу. Там пояснили, что права люди с собой носят чаще, чем другие документы и паспорт не всегда может быть доступен.

О том, что россиянам могут разрешить получать финансовые услуги по водительским правам, стало известно в октябре прошлого года. Тогда предполагалось, что без паспорта и с водительскими правами россияне смогут заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом, оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, обменять валюту или получить выигрыш в лотерею.