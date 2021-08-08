В Минцифры предложили разрешить сбор биометрии для идентификации ряда лиц. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В число таких случаев вошли идентификация водителей такси и каршеринга.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций... являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду... (каршеринг)», — говорится в тексте документа.

Другими случаями для сбора соответствующих данных в ведомстве предложили обеспечить доступ на территорию организаций, в частности, финансового рынка, которые имеют «системы контроля и управления доступом».

В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что утечка биометрии — это «самое страшное, что может произойти»‎. Если экосистема не оправдала доверия человека, который раскрыл ей свои данные, то у него в цифровом будущем сломана жизнь, пояснил замминистра. Моисеев считает, что угроза утечки слишком серьезна, а потому нужно уделять больше внимания безопасности.